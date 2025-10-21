自民党の高市早苗総裁（６４）は２１日午後、衆参両院本会議の首相指名選挙で第１０４代首相に選出された。女性の首相は憲政史上初めて。ただちに組閣を行い、皇居での首相親任式と閣僚認証式を経て、同日夜に高市内閣が正式に発足する。高市氏は石破茂・前首相の後継を選ぶ１０月４日の自民党総裁選で、小泉進次郎、林芳正、小林鷹之、茂木敏充の４氏を破り、総裁の座に就いた。その後、公明党が自民との連立政権から離脱する