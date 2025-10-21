月間MVPを受賞した巨人・岡本＝東京ドームセ、パ両リーグは21日、9、10月の月間MVP賞を発表し、セの打者は巨人の岡本、投手はヤクルトの吉村、パの打者はソフトバンクの栗原、投手はロッテの種市が選出された。岡本は5度目、栗原は3度目、吉村は2度目、種市は初受賞となった。岡本はリーグ2位に並ぶ31安打を放ち、打率3割6分9厘、4本塁打、18打点をマークした。吉村は4試合に登板して4勝を挙げ、リーグ2位の防御率1.61。栗原は