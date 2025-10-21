シーズンの開幕を前に、取材に応じるNBAレーカーズの八村塁＝20日、エルセグンド（共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは21日（日本時間22日）に2025〜26年シーズンが開幕する。2試合しか行われない開幕日に八村塁のレーカーズが登場し、ライバルのウォリアーズと対戦する。攻守で高い貢献が求められる八村は20日、ロサンゼルス郊外の練習施設で調整し「それ（開幕）に向けてずっと夏を過ごしてきた。最初の1戦