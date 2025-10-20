10月18日（現地時間17日）、シカゴ・ブルズからの契約解除が発表された河村勇輝。プレシーズンゲームの3試合目から右下肢の痛みのため欠場が続いており、「健康上の理由」と、その背景について現地記者から報道されていた。 昨シーズンにはメンフィス・グリズリーズでNBAデビューを飾り、今夏にはブルズの一員としてサマーリーグに出場していた河村。NBAでの挑戦2年目が始まろう