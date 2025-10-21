神奈川県、相模原市、JR東海は、リニア中央新幹線の建設工事現場を活用したイベント「さがみはらリニアフェスタ2025」を開催すると発表しました。フェスの会場は橋本駅近くの、リニア中央新幹線「神奈川県駅（仮称）」の新設工事現場の中。普段は入ることのできない工事現場を舞台に、音楽ライブや地下空間での演奏会、ロボット体験、大型重機の展示など、多彩なプログラムが2日間にわたって繰り広げられます。地下から響くシンフ