B1東地区所属の千葉ジェッツは10月20日、菅野ブルースが練習中に負傷し右脛骨骨折と診断されたことを発表した。 岩手県出身で現在22歳の菅野は、200センチ98キロのシューティングガード。名門の仙台大学附属明成高校を卒業後、アメリカ・アイオワ州のエルスワース・コミュニティカレッジを経て、NCAAディビジョン1のステットソン大学へ進学。2024－25シーズンから千葉ジェッツとプロ契