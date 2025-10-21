◆ “ショータイム”の伝統の中で…八村が語るチームへの献身と覚悟 「僕のショーではない。彼らのショーだ。僕は彼らを助けるだけだ」 レブロン・ジェームズとルカ・ドンチッチというスーパースターを抱えるロサンゼルス・レイカーズ。「彼らとプレーする中でアグレッシブになるのは難しくないか？どういうところで自然にアグレッシブになれると思うか？