ドルトムントのニコ・コバチ監督が21日に敵地で行われるUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のコペンハーゲン戦を前に、メンバー変更を示唆した。カタールのスポーツ専門局『ビーイン・スポーツ』が報じている。ドルトムントは欧州CLで2試合を消化し、1勝1分(勝ち点4)で36チーム中7位。1月にコバチ監督が就任して以降、同大会8試合で一度しか負けていない(4勝3分1敗)。そうした中、チームはここから厳しい連戦に入り、11月8日