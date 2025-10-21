テックファームホールディングスがプラスに転じている。午後１時ごろ、これまで属人的な作業が不可欠とされてきた大規模システムの引き継ぎに関して、ＡＩを活用することで、迅速で精度の高い運用体制の構築を可能とする新モデルを確立したと発表しており、好材料視されている。 ＡＩをソースコード解析やドキュメント生成に活用し、全体把握と仕様整合を短期間で実現。従来は上級ＳＥが長期間にわ