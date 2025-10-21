マーベラスが続伸している。２０日の取引終了後、子会社ＨＯＮＥＹ∞ＰＡＲＡＤＥＧＡＭＥＳが、「閃乱カグラ」シリーズの新作アプリゲーム「ＰＲＯＪＥＣＴＮ」（仮称）を２６年に配信すると発表しており、好材料視されている。 「閃乱カグラ」シリーズは、忍として生きる少女たちの青春を描いたバトルアクションシリーズで、１１年に家庭用ゲームソフトとして１作目を発売して以