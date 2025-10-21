ＥＬＥＭＥＮＴＳは荒い値動き。この日、９月３０日に発表した海外公募の受渡日を迎えた。発行価格は今月１６日の終値から７．８１％ディスカウントした７５５円で決定した。これを受け１７日の株価が大幅安となったことも注目を集めた。海外公募が一巡したことで出直りも期待され株価は朝方に７７３円まで上昇したが、その後は一時７３０円台まで売りに押されるなど強弱感が対立する展開となっている。 出所：MINKABU PRESS