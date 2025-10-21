いちごが続伸している。ＳＢＩ証券が２０日、いちごの目標株価を４９０円から５００円に引き上げた。投資判断は「買い」を継続する。ホテルのＲｅｖＰＡＲ（利用可能な客室１室当たりの収益）の上昇が続いていることなどを踏まえ、同証券はいちごの２７年２月期営業利益予想を従来の２２０億円から２２５億円に増額修正した。 出所：MINKABU PRESS