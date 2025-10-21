韓国・大田（テジョン）のある小学校でキム・ハヌルさんを殺害した容疑で起訴された教師ミョン・ジェワン（48）が、1審で無期懲役を言い渡された。【写真】「悪魔」ミョン・ジェワン10月20日、法曹界によると、大田地裁・刑事12部（キム・ビョンマン部長判事）は特定犯罪加重処罰などに関する法律違反（営利略取・誘引など）の容疑で起訴されたミョン・ジェワンの宣告公判で、無期懲役を宣告した。また、30年間の位置追跡電子装置