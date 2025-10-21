俳優の今井翼が自身のInstagramで自慢のコレクションのアクセサリーを紹介した。今井は総額500万円相当のロレックスの腕時計3点とお気に入りのアクセサリーを並べた写真をアップし、「ファッションに合わせて、組み合わせる楽しみ♪」と綴った。この投稿にファンからは「どれもお高そうで！！」「翼くんはロレックスの時計のイメージ強いです」「素敵なコレクションですね」のような声が集まり、ファンからの盛り上がりが見られた