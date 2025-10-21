5人組グループ・嵐の櫻井翔が21日、都内で行われた『櫻井翔の建築を巡る旅。【現代建築編】』発売記念発表会に登壇。15年におよぶ連載を通して自身に起こった変化を明かした。【写真】カッコイイ…爽やかな装いで登場した櫻井翔櫻井は、2011年より『Casa BRUTUS』（マガジンハウス）にて『櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。』を連載。きょう21日発売の本書は、この連載をまとめた書籍となる。15年の連載で、訪れた建築は150に及び