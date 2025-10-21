◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦マリナーズ3―4ブルージェイズ（2025年10月20日トロント）マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が20日（日本時間21日）、敵地でのブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦に「2番・捕手」で先発出場。5回に今ポストシーズン（PS）5本目となる本塁打を放ったが、チームは逆転負けを喫しシリーズ敗退が決定。球団初のワールドシリーズ進出を逃した。3―4の9回2死、