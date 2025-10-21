プロ野球・オリックスは21日、エスピノーザ投手が帰国したことを発表しました。昨季からオリックスでプレーしているエスピノーザ投手。今季もローテーションの一角を担い、23試合に先発登板すると、5勝8敗で防御率2.98をマークしました。エスピノーザ投手は帰国に際しコメントを発表。「今年1年応援してくださったファンの皆さん、本当にありがとうございました。おかげさまで今シーズンも私自身のモチベーションを保つことができ