バスケットボールのBリーグは21日、来年スタートの新2部「Bリーグ・ワン」の初年度参入クラブを発表し、現1部のFE名古屋や越谷、現2部の熊本、鹿児島など25クラブが決まった。新3部「Bリーグ・ネクスト」は品川など3クラブ。