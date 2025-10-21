ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅が自身のInstagramでナイキの赤いスニーカーを紹介する投稿をした。投稿に添えられた写真には、高梨が真上から撮影されたカットや歩く動画、スニーカーを開封する様子が含まれ、今回の赤いスニーカーが強調されている。この投稿にファンからは「素敵です」「めっちゃお洒落ですね」「ムーンシューズ、とてもお似合い☆」「レースのソックス可愛い〜」といった称賛の子メントが多