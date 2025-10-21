「ノーザンファームミックスセール２０２５」（主催・ノーザンホースパーク）が１０月２１日、北海道・苫小牧市のノーザンホースパークが行われた。午前１０時３０分にスタートした当歳セールが終了。１億円超は昨年の１０頭に及ばない９頭だったが、最高額は「デルフィニア２の２０２５」（牡、父キタサンブラック）の４億６０００万円で、昨年のジャンゴッド（父キタサンブラック、母マーゴットディド）の２億９０００万円を大