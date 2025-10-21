自民党の高市早苗総裁は２１日、衆参両院本会議の首相指名選挙で第１０４代首相に選出され、憲政史上初の女性首相が誕生した。自民、日本維新の会両党連立による高市内閣が正式に発足。今後は物価高対策、議員定数削減などの課題に取り組む。高市氏は“勝負カラー”であるブルーのジャケットに、大粒のパールが連なったネックレスを身に着け本会議場に姿をみせた。投票を待つ間は時折笑顔もみられ、高市氏自身の投票が終わると