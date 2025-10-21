◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）＝２１日、栗東トレセン２勝クラスの阿寒湖特別（札幌・芝２６００メートル）を勝って臨むレクスノヴァス（牡３歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）は、春からの成長が著しい。堂本助手は「春先は体質の弱さがあったが、成長してなくなりつつある。食べても実になりにくかったが、そういう面がなくなった」と実感する。函館の開幕週に、デビュー３