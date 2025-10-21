俳優の伊藤健太郎は最近、オフの日にサーフィンを楽しむ様子を自身のInstagramでシェアした。伊藤は「海は癒されますね 寒くなってきました、皆さんご自愛くださいな」と投稿し、リフレッシュの時間を大切にしながら、海の楽しさをファンと共有している。投稿には、伊藤が浜辺でサーフボードを抱えた姿や、波に乗る様子、笑顔での食事シーンが添えられ、海の魅力を伝えている。この投稿にファンからは「大好きな海で思いっきりサー