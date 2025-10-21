ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は21日、2026年の開業25周年のテーマを「Discover U!!!」に決定したと発表。あわせて、25周年を祝うプロジェクト第一弾として、『御堂筋ランウェイ2025』（11月3日開催）の参加内容を明らかにした。【画像】『御堂筋ランウェイ』USJの参加キャラ25周年を祝うプロジェクト第一弾として、USJが『御堂筋ランウェイ』に登場。「地元大阪の皆さまへ感謝を込めて、周年を盛り