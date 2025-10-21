ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、2026年3月31日(火)に開業25周年を迎えます。これを記念し、2026年3月4日(水)から2027年3月30日(火)までの特別な一年間、25周年アニバーサリー・イヤーを開催！25周年のテーマが“Discover U!!! (ディスカバー・ユー)”に決定したことが発表されました。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年アニバーサリー・イヤー」 開催期間：2026年3月4日(水) 〜 2027年3月30日(火)