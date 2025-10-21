日本維新の会（維新）の吉村洋文代表（50）が自民党との連立政権合意から一夜明けた21日、フジテレビの情報番組「サン!シャイン」（月〜金曜前8・14）に生出演。「国会議員の定数削減」を政策のセンターピンと掲げる理由について吉村代表は20日、自民の高市早苗総裁と国会内で会談し、連立政権樹立で合意文書に署名。維新は当面閣僚を出さない閣外協力にとどめる。両党の政策協議では、維新が提示した12項目の要求のうち、憲