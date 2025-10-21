アメリカのトランプ大統領は20日、メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手について、「今まで見た中で最高の選手だ」と絶賛しました。トランプ大統領「たまたまテレビをつけたら、なかなか良い日本人選手が出ていた。今まで見た投手の中で最高の選手であり、打者としても最高の選手だ」トランプ大統領はまた、「同じ選手が投打で活躍した」と、大谷選手の“二刀流”の活躍を驚異的だと称賛しました。大谷選手は17日、ブリュワー