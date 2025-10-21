不動産経済研究所が２１日発表した２０２５年度上半期（４〜９月）の首都圏（東京、神奈川、埼玉、千葉）の新築マンション１戸あたりの平均価格は、前年同期比１９・３％高い９４８９万円で過去最高となった。９月の単月では、前年同月比２８・６％高い９９５６万円だった。１億円を下回るのは３か月ぶり。東京２３区は２７・７％高い１億３７６４万円だった。