５０歳代後半の記者にとってスティングと言えば、やはりボーカル、ベースを担当していたバンド・ポリスでの活躍を思い出す。１９８３年のアルバム「シンクロニシティー」は当時世界中で売れた。シングルにもなった収録曲の「キング・オブ・ペイン」の歌詞はこうだ。「狐（きつね）が猟犬の群れに引き裂かれている背骨が折れた鴎（かもめ）がいる」「僕は永遠に苦しみの王」。暗いイメージ描写が鮮烈で、内面を分析したかのよう