参院で行われた首相指名選挙は２１日、自民党の高市早苗氏が過半数に１票足りず、立憲民主党の野田佳彦氏との決選投票となった。衆院は高市氏が過半数を上回る２３７票を獲得し、１回で選出されている。参院は高市氏が１２３票、野田氏が４４票で上位２人による決選投票となった。国民民主の玉木雄一郎氏は２５票、公明党の斉藤鉄夫氏は２１票、参政党の神谷宗幣氏は１５票。白票が１票あった。