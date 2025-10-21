セクシー女優でユーチュバーとしても活躍する深田えいみ（27）が21日、X（旧ツイッター）を更新。イメチェンした近影を公開し、反響を呼んでいる。深田は、前髪をあげて額を出し、眉の形などを変えた自身の写真をアップ。「イメチェンしたら、え誰？wってマネージャーに言われたw」と自身のマネジャーにも驚かれたことを明かし、「そんなにかな」とつづった。この投稿に、フォロワーからは「あれ？誰？え？可愛い」「写真、別人…