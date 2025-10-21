お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が21日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。自民党と日本維新の会が20日に連立政権に合意したことをめぐり、コメントした。山里は、「ずっと政治が動かないで日本がゆっくりと弱っていった感じなので、ここから動き出すのかなと（自民党の高市（早苗総裁）さんに期待しています。あとは維新と組んで、維新が掲げている議員定数の削減というと、政治家が身