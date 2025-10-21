生活クラブ事業連合生活協同組合連合会（以下、生活クラブ）は、冷凍食品の中でも特に人気の高い生活クラブオリジナルの餃子を10月下旬にリニューアルする。また、このリニューアルにあわせ、おトクな40個（640g）入りの大袋も新登場する。リニューアルした餃子は、生活クラブの提携生産者である平田牧場の豚肉に、国産鶏種の「丹精國鶏（たんせいくにどり）」を加え、従来に比べてさらに肉感と旨みをアップした。餃子の製造元であ