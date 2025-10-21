「ポテトチップスのために開発した品種ぽろしり 旨味しお味」カルビーは、カルビーグループが10年以上かけて独自に開発したジャガイモ品種「ぽろしり」を使った新商品「ポテトチップスのために開発した品種ぽろしり 旨味しお味／芳醇バター味」を10月28日から全国のセブン−イレブン店舗で数量限定発売する（なくなり次第、終了）。「ポテトチップスのために開発した品種ぽろしり 芳醇バター味」同社は1975年、現在の「うすしお味