楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で、「月末SALE」を10月20日午前10時から31日午前9時59分まで開催する。設定ホテルと料金の一例は、スーパーホテルPremier武蔵小杉駅前が4,500円から、ホテルメルバルク名古屋が5,415円から、ワイズホテル阪神尼崎駅前が3,870円からなど。いずれも1名あたりの料金。2026年9月までの国内宿泊で使える15％クーポンを先着30万枚、楽パックで利用できる5,000円割引クーポンを先着300枚