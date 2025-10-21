俳優の濱田岳が21日、都内で行われたオーディオブックおよび音声コンテンツ制作・配信サービスのAmazonオーディブル（Audible）の『日本10周年記念スペシャルラインアップ』に参加した。【画像】豪華すぎる…Audible10周年記念！スペシャルラインナップが公開作家の中山七里と共に登壇。濱田は、恩田陸の『Q＆A』、村上龍の『イン ザ・ミソスープ』の朗読を担当している。朗読は初挑戦だったそうで濱田は「普段から仕事柄、台