ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が21日、自身のXを更新。自身が冠を務めるテレビ朝日「DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？」（月〜金曜後1・30）の中止を知らせた。この日は「大下容子ワイド！スクランブル総理大臣指名選挙SP」が午後1時55分まで延長され、臨時国会での首相指名選挙を生中継。その影響で同番組は急遽放送中止となった。DAIGOは「本日のDAIGOも台所は総理指名選挙の特番によりお休みとなりました