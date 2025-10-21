21日午後2時20分ごろ、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、宮城県の気仙沼市です。【各地の震度詳細】■震度2□宮城県気仙沼市■震度1□岩手県大船渡市陸前高田市釜石市住田町一関市気象