○ブルージェイズ4−3マリナーズ●＜現地時間10月20日ロジャース・センター＞西地区王者シアトル・マリナーズが東地区王者トロント・ブルージェイズとの優勝決定シリーズ第7戦に逆転負け。1977年の球団創設以来初のワールドシリーズ進出はならなかった。マリナーズは初回に3番ジョシュ・ネイラーの適時打で先制点を奪い、同点の3回表には1番ロドリゲスが勝ち越しの4号ソロ。5回表には2番カル・ローリーが5号ソロを放