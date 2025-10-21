嵐の櫻井翔（43）が21日、都内で、自身初の書籍「櫻井翔の建築を巡る旅。【現代建築編】」発売記念発表会に登壇した。雑誌「Casa BRUTUS」内で2011年3月号から『櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。』として連載を開始し、15年に及ぶ連載の中で150カ所以上の建築を訪問。その中から、現代建築を訪れた回を建築家ごとにまとめた1冊を刊行した。櫻井は発売にあたり「めちゃくちゃうれしいです」とほほ笑み、「15年前は本になることなんて想像