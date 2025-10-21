10月21日、北海道苫小牧にあるノーザンホースパークで、「ノーザンファームミックスセール2025」が開幕。当歳馬セッションにて上場番号34番・シーブルックの2025（牡）が9000万円で落札された。【ミックスセール2025】エピファネイア産駒に1億6000万円坂口直大氏が落札シーブルックの2025は、父コントレイル、母シーブルック、母父Hinchinbrookという血統。生産牧場はノーザンファームで、母は豪G1勝ち馬。購買者は坂口直大氏