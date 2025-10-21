10月21日、北海道苫小牧にあるノーザンホースパークで、「ノーザンファームミックスセール2025」が開幕。当歳馬セッションにて上場番号32番・エライヤの2025（牡）が1億6000万円で落札された。【ミックスセール2025】キタサンブラック産駒良血馬に1億8000万円国本哲秀氏が落札エライヤの2025は、父エピファネイア、母エライヤ、母父シユーニという血統。生産牧場はノーザンファームで、兄弟にはJRA3勝のエラトーがいる。購買者