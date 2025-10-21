10月21日、北海道苫小牧にあるノーザンホースパークで、「ノーザンファームミックスセール2025」が開幕。当歳馬セッションにて上場番号30番・マラクージャの2025（牡）が1億8000万円で落札された。【ミックスセール2025】イクイノックス産駒、最後の上場馬は1億2000万円藤田晋氏が落札マラクージャの2025は、父キタサンブラック、母マラクージャ、母父オナーコードという血統。生産牧場はノーザンファームで、母は米G1勝ち馬。