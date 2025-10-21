韓国プロサッカー連盟が、2025年シーズンのKリーグ1のファイナルラウンド日程を発表した。【注目】Kリーグで異例…50人所属2部クラブが「給与未払い」事前予告スプリット方式が採用されているKリーグ1では、第1節から第33節までを「レギュラーラウンド」として全12チーム3回総当たりで行った後、「ファイナルラウンド」として第34節から第38節までを上位と下位6チームずつ2グループに分け、各チーム5試合ずつ実施する。2025年シー