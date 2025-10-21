10月21日、北海道苫小牧にあるノーザンホースパークで、「ノーザンファームミックスセール2025」が開幕。当歳馬セッションにて上場番号28番・ミスティックジャーニーの2025（牡）が1億2000万円で落札された。【ミックスセール2025】キズナ産駒の良血馬が5000万円坂口直大氏が落札ミスティックジャーニーの2025は、父イクイノックス、母ミスティックジャーニー、母父Needs Furtherという血統。生産牧場はノーザンファームで、母