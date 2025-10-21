10月21日、北海道苫小牧にあるノーザンホースパークで、「ノーザンファームミックスセール2025」が開幕。当歳馬セッションにて上場番号22番・ポジティブマインドの2025（めす）が7600万円で落札された。【ミックスセール2025】ダービー馬・レイデオロ半弟に1億5000万円の価格今福洋介氏が落札ポジティブマインドの2025は、父イクイノックス、母ポジティブマインド、母父Equal Stripesという血統。生産牧場はノーザンファームで