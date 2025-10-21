この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 シェパードの「警戒心ゼロ」安心しきった寝顔に4800いいね Tobi and Bobi シェパード兄弟犬(@TobiandbobiInfo)さんの投稿です。日ごろやんちゃなワンコが無防備な姿で寝ていると、愛おしくなりますよね。す