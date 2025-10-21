韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2025年10月20日、野球日本代表の特集記事を組み、日本代表の「本気度」に警戒を深めた。韓国は前回大会1次ラウンド敗退26年3月にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を控える日本代表は、11月15日、16日に東京ドームで韓国代表と強化試合を行う。スポーツ紙によると、今回の強化試合はWBC26年大会に向けての最終選考会の意味合いを持つという。出場を予定している選手ら