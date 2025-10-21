世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）は２１日、最新の世界ランキングを発表。前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が、スーパーバンタム級で１位にランクされた。すでにＷＢＡ、ＷＢＯで同級１位、ＩＢＦでも最上位の３位（１、２位は空位）にランクインしており、主要４団体すべてでトップコンテンダーとなった。同階級は、井上尚弥（３２）＝大橋＝が４団体統一王者に君臨している。中谷は１２月