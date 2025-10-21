女性従業員に"立ちんぼ"をさせたとして、ガールズバー店長の鈴木麻央耶容疑者（39）と、マネジャー・田野和彩容疑者（21）が売春防止法違反（管理売春）容疑で逮捕された事件。被害女性に3か月でおよそ400人と売春させ、600万円近く稼いだと見られている。管理売春の鬼畜な手口と、報道カメラに映った田野容疑者の容姿から、SNSを中心に大きく話題となっている。【写真多数】”美人マネージャー”と話題の田野和彩容疑者（21）。